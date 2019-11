Rubano gli auricolari e li nascondono negli slip: denunciati due minorenni

BRINDISI – Hanno nascosto la refurtiva negli slip, ma una volta superate le barriere antitaccheggio, sono stati fermati da personale della vigilanza e dai carabinieri. Un 15enne e un 16enne sono stati denunciati a piede libero per il furto di due auricolari per smartphone perpetrato la sera di sabato (23 novembre) in un negozio Media World del centro commerciale Brin park di Brindisi.

I minorenni hanno preso un auricolare ciascuno da un espositore. Ma l’addetto alla vigilanza, insospettito dal loro modo di fare, ha colto i ragazzini sul fatto. A quel punto ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto si sono recati i militari della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi. I due devono rispondere del reato di furto aggravato in concorso.