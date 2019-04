Rubano auto a un'anziana: "La usava per andare a fare fisioterapia"

BRINDISI - "Che vergogna: hanno rubato una Fiat 600 a una signora anziana che di quell'auto aveva bisogno per andare a fare fisioterapia. Ora mi aiutate a trovare questa Fiat?". L'appello con annessa denuncia di quanto accaduto la notte scorsa a Brindisi, è stato lanciato sul social network Facebook da una ragazza brindisina, attiva nel mondo del volontariato: "Questa è Brindisi", ha scritto sulla sua pagina, invitando tutti i suoi contatti a condividere in modo tale che si possa innescare il meccanismo del passa parola amplificato da internet e si riesca a trovare l'utilitaria.

"Anche in forma anonima, fate ritrovare l'auto", ha scritto la ragazza. "E' l'auto della nonna di un mio amico", ha aggiunto. "L'hanno rubata nel centro di Brindisi. Ma vi rendete conto? Era l'unico mezzo che questa signora aveva per recarsi a fare fisioterapia e per andare a fare la spesa". Nella speranza che qualcuno riesca a trovarla, BrindisiReport ha voluto dare spazio a questo appello.