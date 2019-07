Store Happy Casa di nuovo nel mirino: in azione la banda del buco

MESAGNE – Tanta fatica per appena 200 euro. Questo il misero bottino racimolato da una banda che la notte di sabato (27 luglio) si è introdotta nello store Happy Casa situato nella zona industriale di Mesagne, attraverso un buco praticato sul muro. Si tratta della seconda intrusione nel giro di tre giorni all’interno del negozio. La prima, avvenuta la notte del 24 luglio, si concluse con un totale flop per i ladri, messi in fuga dall’antifurto.

Su entrambi gli episodi indagano i poliziotti del commissariato di Mesagne coordinati dl dirigente Vincenzo Maruzzella. L’ultimo furto è stato perpetrato intorno alle ore 1,30. Almeno tre gli uomini entrati in azione. Questi, tutti a volto coperto, hanno forzato una cassetta metallica portavalori che si trovava negli uffici amministrativi dello store. Poi sono fuggiti in auto.

Il raid è stato ripreso dalle telecamere di cui è datato l’edificio. Non si può escludere un collegamento con il tentato furto andato in scena tre giorni prima.