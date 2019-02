Tentano furto in una villetta, messi in fuga dai vigilantes

OSTUNI - Fallisce il furto in una villetta di campagna, in contrada Fiorentino, alle porte di Ostuni. Il tempestivo intervento delle guardie giurate della società Securitas Puglia ha messo in fuga i ladri che ieri pomeriggio, attorno alle 17, avevano preso di mira una residenza della zona.

I vigilantes sono arrivati sul posto pochi minuti dopo l'entrata in funzione del sistema di allarme della villetta, collegato alla centrale. Alla vista dell'auto della Securitas i ladri hanno preferito darsi alla fuga lasciando impronte nella terra. Sono stati informati gli agenti del commissariato della Città Bianca.

