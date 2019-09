Rubano statua di Gesù bambino da una tomba: "Restituitecela, offriamo ricompensa"

BRINDISI – Hanno forzato la porta di una tomba, per rubare una statuetta di Gesù bambino: un bene dal valore economico pressoché irrisorio, ma di grande valore affettivo. Per questo Laura de Siati ha lanciato un appello sul suo profilo Facebook, nella speranza di ritrovare quell’oggetto così prezioso per la storia della sua famiglia.

“Volevo fare un appello – si legge nel post - anche se vi sembrerà assurdo e probabilmente un tentativo disperato”. “Ieri mia madre - racconta Laura De Siati - si è accorta che dalla cappella di famiglia al cimitero le hanno sottratto una statuetta di Gesù Bambino. Abbiamo trovato la porta aperta e mancava solo quella statuetta”.

“Ora, non è che avesse un grande valore – prosegue l’autrice del post - ma aveva 70 anni ed era un regalo che avevano fatto a mia nonna quando è nato il suo primo figlio, il fratello di mia madre. Quindi ha un grande valore affettivo per mia madre e per la mia famiglia”.

“Non so perché mancasse solo quella statuetta – si chiede Laura De Siati - né chi possa entrare in una cappella per lasciare tutto a posto e prendere un oggetto sacro senza alcun valore economico. Fatto sta, che se qualcuno ha il buon cuore di restituirla saremmo disposti ad offrire una ricompensa. Grazie!”.