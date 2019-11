Furto di cioccolatini e deodoranti all'Ipercoop: colti in flagranza

BRINDISI - Hanno rubato cioccolatini e deodoranti, ma dopo aver superato i dispositivo anti taccheggio, sono stati fermati dagli addetti alla sicurezza. Sono stati denunciati a piede libero per il reato di furto aggravato due cittadini originari della Romania, un uomo di 22 anni e una donna di 23 anni, entrambi residenti a Taranto, entrati in azione ieri (sabato 2 ottobre), nell’ipermercato del centro commerciale “Le Colonne”.

Da quanto appurato dai carabinieri del Nor della compagnia di Brindisi, la refurtiva, per un ammontare complessivo pari a circa 91 euro, è stata nascosta in parte nella borsa della donna e un parte sotto alla maglietta dell’uomo. Dopo aver fermato i presunti ladri, gli operatori della sorveglianza hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. La merce è stata restituita al responsabile del punto vendita.