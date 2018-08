Furto con buco al supermercato Md: svaligiata una cassaforte

FASANO – La banda del buco ha preso di mira il supermercato Md situato in via Roma, nella periferia di Fasano. Gli ignoti malfattori sono entrati in azione intorno alle ore 3 della scorsa notte (fra domenica 5 e lunedì 6 agosto). Dopo essere entrati in un garage confinante con il retro del discount, i ladri, tramite un foro nella parete, hanno fatto irruzione nel supermercato, hanno manomesso l’impianto di allarme e si sono diretti verso gli uffici amministrativi, dove si trovavano un paio di casseforti.

Da quella più piccola hanno rubato 1500 euro in contanti. Quella più grande, invece, ha retto ai tentativi di effrazione. Una volta racimolato il bottino, i ladri si sono dileguati. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale compagnia. Le immagini riprese dalle telecamere di cui è dotato il supermercato sono al vaglio delle forze dell’ordine.