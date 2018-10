Furto con spaccata in negozio di ottica: bottino di 2mila euro

FRACAVILLA FONTANA – Furto con spaccata nella notte tra ieri e oggi, venerdì 12 ottobre nel negozio di ottica sito in via Regina Elena di Francavilla Fontana. Ignoti dopo aver mandato in frantumi la vetrata si sono impossessati di dieci paia di occhiali in esposizione del valore di circa 2mila euro. I fatti si sono verificati intorno all’1.30. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione che anno eseguito il sopralluogo teso a rintracciare elementi utili all’identificazione dei malfattori. Al vaglio le registrazioni di alcune telecamere.