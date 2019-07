Furto di costumi da bagno in negozio di articoli sportivi: si indaga

BRINDISI – Furto di costumi da bagno nel negozio CisalfaSport sito nel parco commerciale BrinPark di Brindisi, alla periferia della città. L’azione criminale risale alla notte scorsa, chi ha agito si è introdotto nel locale forzando la porta di ingresso.

Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi che ha eseguito il sopralluogo finalizzato alla ricerca di elementi utili all’identificazione dei responsabili. Al vaglio i fotogrammi delle telecamere installate nella zona. Il danno arrecato è in corso di quantificazione, al momento in cui scriviamo non è ancora stata sporta denuncia.