Furto da 50mila euro in tabaccheria: presi "gratta e vinci" e sigarette

LATIANO – Biglietti gratta e vinci, sigarette e valori bollati per un valore complessivo di 50mila euro sono stati rubati la notte scorsa da una tabaccheria di Latiano. Ad accorgersi del furto è stata la stessa proprietaria all’alba di oggi, mercoledì 3 gennaio, quando si è recata nella rivendita, sita sulla via per Francavilla, per aprire l’attività. Da quanto è stato ricostruito dai carabinieri della locale stazione, immediatamente allertati dalla vittima, i malfattori sono entrati nella tabaccheria passando da una finestra laterale dopo averne asportato l’infisso. Non c’erano soldi in contanti. Al vaglio alcune telecamere installate nella zona che potrebbero aver immortalato l'arrivo e la fuga dei malfattori.