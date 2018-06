Furto di bici e pneumatici: brindisini arrestati nella notte

BRINDISI – Sorpresi nei pressi di un condominio in via Appia dagli agenti delle Volanti e arrestati per furto di bici e pneumatici: tre brindisini e un giovane di origine russa sono finiti in carcere. Coinvolto un minorenne, riaffidato ai genitori.

Riccardo Perrone, Giampiero Carbone e Ruben Narcisi sono ristretti nella casa circondariale di Brindisi, in attesa che venga fissata l’udienza convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. A meno che il pubblico ministero Raffaele Casto non chieda il processo per direttissima.

I cinque sono stati notati dai poliziotti della sezione volanti attorno alle 4. Movimenti che per gli agenti erano strani, se non proprio sospetti. La pattuglia si è avvicinata e avrebbe notato tre ragazzi armeggiare vicino agli pneumatici di un’auto parcheggiata nei pressi di una palazzina che si trova all’inizio di via Appia.

Gli agenti hanno chiesto spiegazioni. I ragazzi avrebbero detto di aver forato e quindi di essere impegnati a sostituire la ruota. Versione che, evidentemente, non è stata ritenuta credibile. Poco più avanti gli agenti hanno notato altri giovani portar via una bicicletta. Risultato: arrestati tutti, eccezione fatta per il giovane che non ha ancora compiuto 18 anni.