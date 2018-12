Furto di energia e immigrazione clandestina: arrestato

ORIA - E' finito in carcere per un cumulo di pene Ignazio Carpitella, 47 anni, di Oria: deve espiare tre anni e due mesi di reclusione per furto di energia elettrica in particolare l’allaccio abusivo dell’impianto elettrico mediante by pass alla rete pubblica, nonché per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e inosservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

I reati contestati sono stati commessi dal 2008 al 2016. L'ordine di carcerazione è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Oria.

