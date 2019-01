Furto di energia ed evasione dai domiciliari: arresti a Brindisi

BRINDISI - Arresti a Brindisi per furto di energia elettrica ed evasione dai domiciliari. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne Montenegrino, sottoposto ai domiciliari e con precedenti penali specifici in tema di delitti contro il patrimonio, per furto aggravato di energia elettrica: aveva realizzato un allaccio abusivo dall'Enel mediante un cavo elettrico di circa 50 centimetriche, by-passando il contatore elettrico, consentiva di eludere le misurazioni. Rischia una condanna da uno sino a sei anni, con multa da 103 a 1.032 euro.

Con l'accusa di evasione è stato arrestato un 31enne di Brindisi che si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Al Casale, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 39 anni, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la violazione delle prescrizioni. L’uomo è stato controllato dai militari in giro per la città a bordo di un’autovettura condotta da un 36enne del luogo, pregiudicato.