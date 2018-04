Furto di energia elettrica da 3mila euro: una donna ai domiciliari

BRINDISI – Un nuovo caso di furto di energia elettrica è stato scoperto dai carabinieri della compagnia di Brindisi. I carabinieri della stazione Casale, in particolare, hanno appurato che una 46enne del posto avrebbe sottratto alla linea pubblica un quantitativo di energia per un valore complessivo di circa 3mila euro. La donna, dopo le formalità di rito, è stata accompagnata presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.