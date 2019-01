Furto di energia elettrica per 11mila euro: arrestati e scarcerati

OSTUNI - Arrestati e rimessi in libertà fermo restando l'accusa di furto aggravato di energia elettrica, per un valore di 11mila euro: la contestazione è stata mossa nei confronti di Sabino Mastrorilli, 28 anni, e di Angelo Soleti, 25, a conclusione degli accertamenti posti in essere dai carabinieri della stazione di Ostuni.

Mastrorilli è originario della provincia di Bari mentre Soleti Aè di Ostunu. L’attività di verifica è stata svolta dai militari assieme al personale tecnico della società erogatrice del servizio. Il sopralluogo ha portato alla scoperta di un by-pass che ha danneggiato in maniera irreparabile il cavo di alimentazione e ha permesso il prelievo dell’energia senza il passaggio dal contatore che risulta inattivo da più di cinque anni.

I tecnici dopo aver distaccato l’allaccio abusivo hanno provveduto a mettere in sicurezza l’impianto. Dai rilevamenti eseguiti è stato calcolato un illecito prelievo di energia elettrica pari a 50mila KW/H, per un controvalore di circa 11mila euro. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati rimessi in libertà come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

