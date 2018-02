Furto di energia elettrica per 50mila euro: quattro arresti

BRINDISI - Accusati e arrestati di furto di energia elettrica per 50mila euro: l'accusa è stata mossa dai carabinieri dei confronti di quattro brindisini, componenti dello stesso nucleo familiare, a conclusione di controlli posti in essere lo scorso 25 febbraio.

Il capofamiglia è stato denunciato, a piede libero, per ricettazione per tre infissi in legno, occultati nel vano scala dell'abitazione. Dai conseguenti accertamenti è emerso che erano stati asportati da un'abitazione sita in Tuturano, non molto lontano dalla residenza del nucleo familiare.