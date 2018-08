Furto di felpe in un negozio: due 17enni inchiodati dalle telecamere

BRINDISI - Hanno rubato un paio di felpe dagli scaffali di un negozio di abbigliamento situato in corso Umberto, nel centro di Brindisi, ma le telecamere li hanno inchiodati. Due 17enne residenti in provincia di Lecce sono stati denunciati a piede libero per il reato di tentato furto in concorso. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Brindisi centro, mediante la disamina dei fotogrammi. Gli occhi elettronici hanno ripreso il momento in cui i due asportavano le felpe, del valore pari a circa 180 euro. La refurtiva poi è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.