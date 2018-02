Furto di gas metano da 1500 euro: denunciata una donna

FASANO - I carabinieri della stazione di Fasano hanno denunciato una 39enne di origine albanese residente a Fasano, per furto aggravato di gas metano. I militari sono intervenuti a casa della donna, che vive in uno stato di indigenza nel centro storico di Fasano, in seguito alla denuncia formalizzata dalla società erogatrice del gas.

I militari, unitamente al personale tecnico dell'azienda, hanno accertato che dal 2015 ad oggi sono stati sottratti dalla donna quasi 6mila metri cubi di gas metano, per un valore complessivo di 1.500 euro. Dal sopralluogo effettuato si è constatata la rottura dei sigilli e la manomissione del contatore.

“È utile rammentare che la manomissione dei sigilli del contatore, nonché della valvola erogatrice, determina la mancanza di sicurezza dell'impianto, che non risulta più a norma. Tangibile, infatti, è il rischio di perdite di gas che costituiscono la potenziale minaccia di possibili esplosioni, come dimostrano recenti fatti di cronaca”, si legge in una nota dei carabinieri.

