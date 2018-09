Furto di motocarro Ape immortalato da telecamera: denunciato il responsabile

TORRE SANTA SUSANNA – E’ stato denunciato per furto aggravato il 45enne di Torre Santa Susanna che il 26 agosto scorso ha rubato un motocarro Ape a Latiano. L’uomo, L.L. il 13 agosto scorso era stato arrestato per lo reato, anche il quel caso si era impossessato di un veicolo a tre ruote.

La scena dell’ultimo furto, il motocarro appartiene a un 70enne di Latiano, è stata ripresa per intero da una telecamera, i fotogrammi sono stati trasmessi a tutte le stazioni dei carabinieri che confinano con Latiano. Anche se il malfattore ha agito tentando in più occasioni di coprire il volto con una busta di plastica, i militari di Torre lo hanno riconosciuto senza grosse difficoltà. Per lui è scattata la denuncia a piede libero, che si aggiunge al precedente arresto in flagranza di reato.