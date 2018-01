Furto di telecamere dal Centro di aggregazione giovanile di Brindisi

BRINDISI – Il Centro di aggregazione giovanile sito in via Torretta, quartiere Paradiso, a Brindisi, nuovamente nel mirino dei ladri: ignoti la notte scorsa hanno asportato tre telecamere perimetrali. Risale a ottobre scorso, invece, un furto di monetine dal distributore di bevande e alimenti. E a un anno fa il furto di un computer. Sul colpo della notte scorsa indagano i militari dell’Arma recatisi sul posto per il sopralluogo di rito.