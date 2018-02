Furto di transenne, processo per direttissima

OSTUNI – Processo per direttissima dopo l’arresto in flagranza per il furto di transenne nella Città Bianca: Gaetano Moro, 43 anni, di Ostuni, sarà giudicato il 6 marzo prossimo, nel frattempo la difesa ha ottenuto la remissione in libertà dell’imputato.

Il giudice ha convalidato l’arresto operato dagli agenti del commissariato, ritenendo sussistenti tutti i presupposti, e successivamente ha accolto l’istanza presentata e discussa dal difensore Angelo Brescia di remissione in libertà.

Il penalista ha chiesto termini a difesa per avere la possibilità di concordare il giudizio da scegliere, se cioè chiedere l’ammissione a riti alternativi o meno.

“Nel capo di imputazione risulta essere contestato, a nostro parere senza fondamento alcuno, il reato di ricettazione”, sostiene il difensore.

“Si contesta anche la cosiddetta "abitualità" a commettere taluni reati risultando, dalle poche carte in mio possesso, una sola e vecchissima condanna sempre per reati minori di circa 10 anni fa”, aggiunge l’avvocato Brescia.

