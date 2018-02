Furto di una giara e condanna per rapina: due denunce e un arresto

CISTERNINO – Identificati gli autori del furto di una giara perpetrato a Cisternino. Si tratta di due persone residenti a Martina Franca, il 37enne U.R. e il 23enne G.G.. I due sono stati individuati e riconosciuti dai militari della locale stazione. La giara rubata era priva di valore artistico e storico. I carabinieri l’hanno ritrovata in casa di uno dei due indagati. Il manufatto è stato restituito al proprietario.

A Carovigno, invece, i carabinieri della locale stazione eseguito un ordine di carcerazione a carico di un 43enne del posto, A.N., che deve scontare presso la casa circondariale di Brindisi la parte residua di una pena a 4 anni di reclusione per i reati di rapina e lesioni personali aggravate commessi in Taranto nel gennaio 2015.