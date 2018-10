Furto e resistenza a pubblico ufficiale, arrestati due giovani dopo inseguimento

FASANO - Arrestati dai carabinieri dopo due inseguimenti un 24enne e un 18enne di Fasano (il 18enne è di origine albanese) per concorso in furto di auto e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono verificati la notte scorsa quando un carabiniere effettivo alla stazione di Castellana Grotte (Ba), libero dal servizio, mentre rincasava ha notato un giovane aggirarsi con fare sospetto in zona “Porta vecchia”. Il militare ha subito segnalato, tramite il 112, il fatto alla centrale operativa della compagnia di Monopoli che ha inviato sul posto alcune pattuglie.

All'arrivo delle pattuglie, però, il giovane (si tratta del 24enne poi arrestato) si era nel frattempo allontanato: è stato rintracciato poco dopo mentre stava lasciando la città a bordo di un’utilitaria appena rubata ad una casalinga del luogo. Nel frattempo il complice, su un altro mezzo, fungeva da “staffetta”, al fine di eludere eventuali controlli. Ad entrambe le auto i militari della pattuglie intervenute hanno intimato l’Alt, ma i due hanno iniziato una spericolata fuga fra le strade di Monopoli.

Il 18enne è stato fermato subito dopo, anche grazie l’intervento delle pattuglie del Commissariato di Monopoli, anch’esse impegnate nelle ricerche, le quali, in collaborazione con i militari operanti, hanno sbarrato la via di fuga al giovane impedendogli di lasciare la città. All’interno dell’auto, utilizzata dal genitore e che è stata sequestrata, è stato rinvenuto un “kit” da professionisti, ovvero chiavi, cacciavite e un cavo Obd utilizzato per avviare le centraline delle autovetture.

Più complicata è stata la cattura del 24enne, il quale ha iniziato una guida spericolata prima nelle strade di Monopoli e poi lungo la SS 16, tentando più volte di speronare gli inseguitori e guidando lunghi tratti in contromano. Alla fine è stato bloccato ed arrestato solo dopo essere giunto a Fasano, nel tentativo di raggiungere la propria abitazione. E’ emerso che il 24enne era colpito da foglio di via obbligatorio per la città i Monopoli emesso dalla Questura di Bari.

L’auto rubata è stata quindi restituita alla proprietaria, mentre i due arrestati sono a disposizione della Magistratura barese e brindisina, e nei prossimi giorni saranno sottoposti a giudizio.