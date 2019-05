Scoperto nuovo furto di elettricità: arrestata e rimessa in libertà una donna

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi Casale hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato continuato di energia elettrica una 28enne di Brindisi. È stato accertato con l’ausilio dei tecnici della società erogatrice del servizio, che la donna aveva sottratto dalla rete pubblica energia elettrica attraverso la manomissione e il danneggiamento del cavo di alimentazione per mezzo di un collegamento by-pass. Da un primo conteggio speditivo è emersa la sottrazione di circa 24mila Kwh per un importo di circa 7mila euro.

A seguito del sopralluogo l’impianto è stato messo in sicurezza dagli operatori dell’ente erogatore. Nella circostanza è stato denunciato un 38enne convivente della donna. L’arrestata, espletate le formalità di rito è stata rimessa in libertà ai sensi dell’art.121 del codice di procedura penale.