Furto nel deposito di un collezionista: rubati vecchi elettrodi da saldatore

MESAGNE - Vecchi elettrodi da saldatore sono stati rubati dal deposito di un collezionista situato in contrada Piantana, nelle campagne di Mesagne. Il furto è stato scoperto nel pomeriggio di sabato (24 agosto) dal proprietario dell'immobile, il 77enne A. L., di Mesagne, quando si è recato sul posto.

L'anziano ha subito notato i segni di effrazione sulla porta di ingresso. Una volta all'interno del deposito, si è accorto della mancanza degli elettrodi contenenti rame. A quel punto il pensionato ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto si è recata una patuglia del locale commissariato. Finora non è stato possibile quntificare il valore della refurtiva perché si tratta di oggetti estremamente datati. Per il resto, sembra non siano stati tubati altri oggetti di valore.