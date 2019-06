Scoperto by-pass per prelevare elettricità illecitamente: un arresto

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi Casale hanno arrestato per furto di energia elettrica un 49enne di Brindisi. Nel corso di una verifica effettuata unitamente a personale ispettivo della Società E-Distribuzione è emerso che l’uomo aveva creato un by-pass, danneggiando in maniera irreparabile il cavo di alimentazione Enel, che ha permesso il prelievo di energia senza essere misurata dal contatore elettronico. Al momento del controllo erano in funzione una cella frigo e uno scaldabagno elettrico, inoltre, vi erano collegati una lavatrice, un televisore nonché l’illuminazione interna ed esterna composta da due grossi fari alogeni.

La perizia eseguita ha permesso di riscontrare un allaccio diretto alla rete montante Enel, i tecnici, dopo aver messo in sicurezza l’impianto, hanno accertato che il danno economico è stato stimato in 35mila kw/h pari ad un controvalore economico di 8mila euro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà ai sensi dell’art. 121 delle norme attuazione del codice di procedura penale su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.