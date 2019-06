Furto aggravato di energia elettrica e ricettazione: condannato un uomo

ORIA - I carabinieri della stazione di Oria, hanno eseguito un “ordine di esecuzione per la carcerazione”, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, nei confronti di NaniaTommaso 53enne del luogo. L’uomo deve espiare la pena residua di 1 anno e 10 mesi di reclusione per furto aggravato di energia elettrica e ricettazione.

Il fatto per il quale è stato riconosciuto colpevole è stato commesso a Oria tra il 2011 e il 2013. L’arrestato dopo l’espletamento delle formalità di rito, è stato condotto nella sua abitazione per espiare la pena in regime di detenzione domiciliare come disposto dall’Autorità Giudiziaria.