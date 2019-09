Furto fallito in residenza estiva grazie a intervento di vigilante

OSTUNI – Furto fallito nella serata di sabato 14 settembre in contrada Fumarola a Ostuni: ignoti hanno tentato di entrare in un monolocale immerso nel verde, ma l’entrata in funzione del sistema di allarme collegato con l’istituto di vigilanza Cosmopol li ha messi in fuga.

E’ accaduto intorno alle 21.30, sul posto si è recata nel giro di pochi minuti la guardia particolare giurata Mario Antelmi, già in servizio nella zona. Al suo arrivo i ladri, almeno due persone, si erano già dileguati. Il vigilante ha trovato una finestra con il vetro rotto e segni di effrazione al portone di ingresso. Il tempestivo intervento dell’operatore, inviato dalla centrale operativa, ha evitato conseguenze più gravi. Sul posto anche i carabinieri.

