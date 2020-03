Furto farmaci in ospedale: sospeso il dipendente arrestato

BRINDISI – “Sospensione cautelare dal servizio per la durata dello stato restrittivo della libertà personale e con riserva dell’assunzione di ogni consequenziale ed ulteriore determinazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali” per il dipendente della Asl di Brindisi che il 12 marzo scorso è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Taranto per aver rubato farmaci, materiale sanitario e presidi medico chirurgici dall’ospedale Perrino. Si tratta di un assistente tecnico di Nefrologia e Dialisi, è accusato di peculato.

All’interno della sua auto è stato trovato materiale sanitario di provenienza ospedaliera: una confezione di mascherine chirurgiche monouso senza fibra di vetro nel numero di 50 pezzi, una confezione da 200 pezzi di guanti in nitrile, una confezione di “amuchina med” flacone da 500 ml riportante le indicazioni “confezione ospedaliera”, una confezione del farmaco “sodio cloruro iniettabile” da 250 ml, diverse confezioni di dispositivi medici del tipo ago cannula, garze idrofile sterili. Una confezione del farmaco anestetico “propofol kabi”;

Presso il domicilio invece sono stati trovati: 26 mascherine chirurgiche monouso prive di imballaggio, 1 flacone da 1000 ml di “neomedil 0,25%+70%” soluzione cutanea, 1 flacone da 500 ml di “demosept”, 1 flacone da 250 ml del farmaco “sodio cloruro”, 2 confezioni da 50 mascherine chirurgiche monouso, 1 confezione di 200 guanti monouso in nitrile, 11 presidi per medicazione adesiva. Dopo l’arresto, l’uomo è stato posto ai domiciliari. L’Asl lo ha momentaneamente sospeso.

“Al dipendente sospeso sono corrisposte un’indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti”. Si legge nella delibera 599 pubblicata sull’albo pretorio.

