Furto nel deposito di farmaci: i ladri fanno scorta di Viagra

BRINDISI – Hanno fatto incetta di Vigra e Cialis (un equivalente del Viagra), dopo aver praticato un buco. Ignoti malfattori hanno preso di mira il deposito situato in via Enrico Fermi, nella zona industriale di Brindisi, dell’Alleanza Salute Distribuzione Spa, azienda specializzata nella distribuzione di prodotti farmaceutici. Il furto è stato scoperto intorno alle ore 6.30 di oggi (lunedì 23 dicembre), quando il personale ha aperto il magazzino per preparare gli ordini per le farmacie della provincia.

Contattati dai responsabili dell’attività, sul posto si sono recati i poliziotti della questura di Brindisi, con il supporto dei colleghi della Scientifica. Gli investigatori hanno subito acquisito le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza di cui è dotato il deposito. In questo modo è stato possibile ricostruire una parte del raid, perpetrato da almeno tre persone con volto coperto da passamontagna. Si presume che questi, forse con l’ausilio di altri complici, abbiano utilizzato un furgone per trasportare le confezioni di farmaci trafugate dal deposito.

Si tratta, con ogni probabilità, di una banda specializzata nei furti di prodotti farmaceutici: un fenomeno che ha numerosi precedenti nel Brindisino. Il più recente risale al mese di aprile del 2019, quando venne saccheggiato il deposito dell’ex ospedale di Ceglie Messapica. Lo scorso febbraio, invece, fu preso di mira l’ospedale Melli di San Pietro Vernotico.

Nell 2017, in ben due occasioni, i ladri visitarono il deposito dell’ex ospedale Di Summa. Sorte analoga toccò, nel marzo 2013, anche alla farmacia dell’ospedale Perrino di Brindisi. In tutti questi casi, i ladri hanno fatto razzia di costosissimi farmaci antitumorali. Ma evidentemente anche le famose pillole blu, sul mercato nero, fruttano grossi guadagni. La polizia ha subito avviato un’indagine per risalire ai responsabili. L’ammontare del bottino è in via di quantificazione.