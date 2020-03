Fiat 500 rubata e smontata: trovato il garage del ricettatore

BRINDISI - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 37enne del luogo, per ricettazione. In particolare, a seguito di una perquisizione locale all’interno di un garage di sua proprietà, sono state rinvenute 66 parti meccaniche e di carrozzeria complete, appartenenti ad una Fiat 500 L. La refurtiva è stata sottoposta a sequestro.