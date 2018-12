Furto in abitazione fallito grazie a intervento di vigilantes

CEGLIE MESSAPICA – Furto sventato nella serata di venerdì 14 dicembre in contrada Ulmo a Ceglie Messapica: ignoti hanno tentato di introdursi in un’abitazione ma l’entrata in funzione del sistema di allarme che ha fatto giungere sul posto una pattuglia dell’istituto di vigilanza Securitas li ha messi in fuga. Erano da poco passate le 18.

I malviventi erano riusciti a forzare il portone del garage ma hanno dovuto accontentarsi di un motorino giocattolo per bambini per altro non funzionante.

“L’Istituto di vigilanza Securitas Puglia Srl, nel corso di queste attività sul territorio di Ostuni e Ceglie Messapica assicurerà la presenza di 5 pattuglie automontate e radiocollegate, in particolar modo nella fasce orarie di maggior rischio, nonché servizi di piantonamento presso i maggiori centri commerciali”. Scrive l’Istituto di vigilanza in una nota inviata agli organi di informazione.