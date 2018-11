Furto in appartamento da 8mila euro: condannato l'autore

SAN PIETRO VERNOTICO - I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico hanno arrestato su “ordine di esecuzione per la carcerazione” emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi Leonaro Rollo 54enne del luogo. L’uomo originario della provincia di Foggia, deve espiare la pena di 1 anno, 1 mese e 29 giorni di reclusione poiché riconosciuto colpevole dei reati di furto commessi a Torchiarolo nell’estate del 2015.

Il 54enne dopo essere penetrato all’interno di un’abitazione, asportò dai mobili presenti nella camera da letto due portagioielli che contenevano vari monili in oro ed orologi per un valore complessivo di circa 8mila euro. Il Rollo che è stato condannato alla pena di 2 anni ha già espiato in custodia cautelare agli arresti domiciliari 10 mesi e 1 giorno, dovrà quindi, scontare il residuo pena nella casa Circondariale di Brindisi dove è stato trasferito.

A Oria, invece, i carabinieri hanno denunciato un 46enne originario della provincia di Reggio Calabria, con a carico alcune vicende di carattere giudiziario. L’uomo fermato alla guida della sua auto, nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale, sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a scatto di genere proibito, custodito nella tasca dei pantaloni.