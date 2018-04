Furto in un negozio: ladro fugge dopo colluttazione con proprietario e vigilantes

SAN VITO DEI NORMANNI – Furto fallito nel negozio di abbigliamento “Survivor” sito in via XXV Luglio a San Vito dei Normanni per il tempestivo intervento del proprietario, un 49enne del posto, e di una guardia particolare giurata dell’Ivri. I due, allertati dall’entrata in funzione del sistema di allarme, si sono precipitati sul posto cogliendo il malfattore sul fatto: hanno tentato di fermarlo, è seguita una colluttazione conclusasi con la fuga del ladro. Sul posto si sono recati anche i carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le ricerche del malvivente. Si è dileguato a piedi nelle vie limitrofe. Era riuscito a introdursi nel negozio mandando in frantumi la vetrata della porta di ingresso.