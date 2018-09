Va alla toilette della discoteca e un'altra donna le ruba la borsetta

TORRE CANNE (Fasano) – Va nella toilette della discoteca, posa la borsetta su una mensola, e non la trova più. Era entrata in azione, con mossa fulminea, una 33enne di Monopoli che tuttavia i carabinieri della stazione di Pezze di Greco – competente per quel tratto di costa – sono riusciti ad identificare e denunciare per furto con destrezza.

E’ accaduto in un noto locale, anche ristorante, di via Eroi del Mare a Torre Canne. Accortasi della sparizione, la vittima ha subito chiesto ad altre persone presenti nel locale se avessero notato nulla, e in effetti la borsetta è stata recuperata: del contenuto mancava solo la carta di credito.

Ma l’impianto di videosorveglianza aveva ripreso tutto. I carabinieri, giunti sul posto, hanno esaminato le immagini, poi hanno chiesto ai presenti chi fosse la donna che aveva asportato la borsetta, e tra fotogrammi e testimonianze sono stati in grado di identificare la 33 di Monopoli quale autrice del furto.