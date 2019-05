Ladri in azione di pomeriggio: saccheggiato mercatino dell'usato

BRINDISI – Hanno svaligiato un locale di pomeriggio, agendo del tutto indisturbati. E’ ingente il danno riportato dal negozio “Il Mercante”, un mercatino dell’usato in cui si possono vender e comprare oggetti di ogni tipo, situato in via Fulvia, in un tratto di strada compreso fra via Grazia Balsamo e via Don Gnocchi, zona Cappuccini.

La titolare dell’attività commerciale, Ivana Puce, ha dato la notizia del furto tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook, con tanto di (sarcastico) ringraziamento ai malfattori entrati in azione domenica pomeriggio (6 maggio). L’esercente si è accorta del raid stamattina, quando ha trovato il negozio a soqquadro, con le mensole svuotate. “Una condomina – spiega la vittima a BrindisiReport – mi ha riferito di aver sentito dei rumori intorno alle ore 16 di ieri. Pensava che stessi aprendo il negozio”.

E invece si trattava dei ladri. Si presume che questi siano arrivati sul posto a bordo di un furgone. Dopo aver forzato la saracinesca, hanno fatto razzia di elettrodomestici. “Hanno rubato – afferma Ivana Puce – due climatizzatori, alcuni stereo, delle friggitrici, i ventilatori e altri oggetti, oltre alla cassa in cui custodivo il cenaro e documenti. Hanno lasciato solo le lavatrici, ma devo ancora completare l’inventario, perché sulle mensole vedo degli spazi vuoti e non ricordo da cosa erano occupati”.

Sull’accaduto indagano i poliziotti della Sezione volanti, recatisi sul posto per i rilievi del caso. La ricerca di eventuali impronte lasciate dai ladri potrebbe rivelarsi infruttuosa. Le forze dell’ordine hanno perlustrato l’isolato alla ricerca di telecamere, ma a quando pare non si potrà contare su tale ausilio.

Certo, lascia di stucco il fatto che si possa saccheggiare un negozio in pieno pomeriggio, senza che nessuno si renda conto di cosa stia accadendo. Eppure i ladri un minimo di rumore lo avranno pur fatto, per caricare tutta quella refurtiva. “Gestisco questa attività – dichiara Ivana Puce, comprensibilmente scossa – da 15 anni. Subii un furto quando il negozio si trovava in centro. Da 12 anni mi trovo qui in via Fulvia. Finora non era mai accaduto nulla".

Gallery