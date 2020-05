Furto messali: trovati e consegnati ai parroci. Autore denunciato

BRINDISI – Trovati e consegnati ai relativi parroci i messali rubati il 5 maggio scorso nelle chiese del Cristo Salvatore del quartiere Sant’Elia e San Giustino De Jacobis del rione Bozzano a Brindisi. Si tratta dello stesso soggetto che nella stessa mattinata aveva perpetrato quattro rapine in alcuni esercizi pubblici della città e arrestato poche ore dopo dagli agenti della Squadra mobile di Brindisi. Il 34enne F.A. che per questo reato è stato denunciato.

Durante le perquisizioni a carico dell’uomo nell’ambito delle indagini a suo carico sono stati trovati anche i libri liturgici. Nella mattinata di oggi, sabato 9 maggio, i messali sono stati consegnati ai parroci direttamente dalla dirigente della Mobile Rita Sverdigliozzi.

I ringraziamenti della parrocchia

Un ringraziamento da parte di tutta la Comunità Parrocchiale di Cristo Salvatore alla Polizia della Squadra Mobile di Brindisi che nella persona della dirigente la dottoressa Rita Sverdigliozzi questa mattina ha riconsegnato il Messale trafugato lo scorso 05 maggio dall'Altare della nostra Chiesa. Il Messale Romano è il libro liturgico con il quale la comunità Celebra l'Eucarestia tutti i giorni, con le preghiere per tutto l'anno liturgico! Il grazie sentito dai parrocchiani per il lavoro della Polizia di Stato a servizio della comunità civile e l'augurio per un sempre proficuo lavoro per il bene comune.