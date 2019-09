Furto di mezzi agricoli fallito grazie a intervento di vigilante

SAN PIETRO VERNOTICO – Furto di mezzi agricoli sventato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 22 settembre, a San Pietro Vernotico. Una pattuglia dell’istituto “G4 vilanza” ha messo in fuga i malfattori prima che portassero a termine il piano criminoso.

Il deposito preso di mira, al cui interno c’erano trattori e attrezzatura varia, si trova in contrada Calieri sulla strada provinciale per Mesagne. In passato si sono verificati altri tentativi di furto falliti. Alle 17.50 è scattato l’allarme collegato con la sala operativa dell’istituto di vigilanza, sul posto è stata inviata una pattuglia, i malfattori sono dovuti fuggire a mani vuote dileguandosi nelle campagne circostanti. Il proprietario, giunto poco dopo sul posto, ha accertato che non era stato portato via nulla. Del fatto sono stati informati i carabinieri.

