Furto nei centri commerciali, brindisina ai domiciliari

BRINDISI - Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro hanno tratto in arresto Annarita Coffa, 38 anni, colpita da un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva, emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. La donna dovrà espiare la pena di 8 mesi di reclusione, per furto aggravato in concorso, commessi in vari centri commerciali delle province di Lecce e Brindisi.

Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, Coffa è stata condotta presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.