Furto nell'abitazione di un anziano, condanna definitiva e arresto

ORIA - Condannato in via definitiva con l'accusa di furto nell'abitazione di un anziano di 87 anni, è stato arrestato Dante Mazza, 26 anni, originario di Mesagne: deve espiare due anni di reclusione in carcere.

L'ordine di esecuzione per la carcerazione è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Oria e si riferisce al furto in un’abitazione commesso a Oria nel centro storico nel novembre 2014. Assieme a due complici riuscì a entrate nell'appartamento dell'anziano, dopo aver forzato la porta d’ingresso retrostante dell’immobile, utilizzando un palanchino in ferro. Dall’abitazione oggetto del furto furono asportati un fucile, un orologio in oro e altri monili.

