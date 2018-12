Furto nella sede della Multiservizi: rubati gli attrezzi da lavoro

BRINDISI – Furto nella sede della società Multiservizi: sono stati rubati gli attrezzi da lavoro custoditi in un garage all’interno del complesso aziendale, in via provinciale per San Vito.

Il furto

Spariti martelli, flessibili, trapani, motoseghe e tutto quel serve per le operazioni di manutenzione e giardinaggio delegate alla partecipata più importante del Comune di Brindisi. Materiale del valore di almeno 2.500 euro che uno o più persone sono riusciti a portar via senza lasciare tracciare, nonostante la presenza di un custode all’ingresso.

La guardiania

La sede della Multiservizi, infatti, ha una guardiania h 24, garantita da turni per coprire anche le ore serali e notturne, quando gli uffici sono chiusi. Ci sono anche telecamere. Una in particolare potrebbe aver ripreso l'azione. La registrazione è stata acquisita per essere visionata.

Quel che alimenta dubbi è che non sono stati rilevati segni di effrazione. Né è stato dato all’allarme in nottata. La scoperta del furto è avvenuta questa mattina quando i primi dipendenti della Multiservizi che hanno iniziato il turno hanno raggiunto il deposito degli attrezzi: non c’era niente.

Le indagini

In mattinata sono stati visionati i filmati ripresi dalle telecamere. Da quanto appurato, nelle registrazioni si scorgono le sagome di due individui, non riconoscibili, che intorno alle ore 20 di domenica sono entrati nello stabilimento passando alle spalle del gabbiotto della guardiania.

In mattinata, dopo la scoperta del furto, sono stati chiamati carabinieri, recatisi sul posto per i rilievi del caso. E' stato messo subito al corrente dell'accaduto anche l'amminisrtratore dell'azienda. A quanto si apprende il custode che era in servizio potrebbe essere ascoltato nelle prossime ore.

I precedenti

Negli ultimi anni, almeno altri due furti sono stati perpetrati nella sede della partecipata. Nella prima circostanza venne rubato un mezzo pesante. Nella seconda, alcuni condizionatori. In entrambi i casi, proprio come avvenuto ieri, i ladri hanno agito indisturbati.

Articolo aggiornato alle 15,20

Gallery