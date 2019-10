BRINDISI – Sospettato di furto, durante perquisizione viene trovato con droga: arrestato. Si tratta del 47enne di San Donaci Ivano Nuzzo. I carabinieri di Mesagne unitamente ai colleghi della locale stazione, si sono recati presso la sua abitazione nell’ambito delle indagini relative a un furto in abitazione perpetrato la notte del 5 ottobre a San Donaci.

In casa del 47enne, oltre agli indumenti indossati durante il furto, sono stati trovati 115 grammi di marijuana confezionata in una busta di cellophane, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Nuzzo è stato posto ai domiciliari.