Minorenne ruba portafogli a un operaio: denunciato per furto

FASANO - Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato per furto con destrezza dopo aver sotratto a un operaio il portafoglio con 450 euro e documenti personali dell'uomo, 52 anni. Il minorenne è stato identificato dai carabinieri della stazione di Fasano a conclusione degli accertamenti dopo quanto avvenuto in via Sant'Antonio, nei giorni scorsi.