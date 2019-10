Furto con spaccata in pieno centro: preso di mira negozio di ottica

BRINDISI - Furto con spaccata alle prime ore del giorno di oggi in pieno centro a Brindisi. Due banditi a bordo di uno scooter, utilizzato anche come testa d'ariete, hanno preso di mira il negozio di ottica Savarese sito in corso Umberto I. Dopo aver infranto e divelto la vetrina si sono impossessati degli occhiali esposti ma l'entrata in funzione del sistema di allarme collegato con un istituto di vigilanza li ha messi in fuga.

Sul posto si è recata immediatamente anche una pattuglia dei carabinieri. I malfattori sono dovuti fuggire senza completare il colpo, indossavano il casco integrale. Hanno preso solo gli occhiali esposti. L'ammontare del danno è in corso di quantificazione Al vaglio i fotogrammi delle telecamere installate nella zona.

Si tratta del terzo colpo in meno di un mese in città ai danni di commercianti. Del secondo in pieno centro. Il 28 settembre fu depredata l'edicola-cartoleria-ricevitoria di piazza Virgilio al quartiere Commenda. I ladri entrarono in azione alle 13, pochi minuti dopo la chiusura per la pausa pranzo, spaccarono la vetrata di ingresso e si impossessarono di profumi.

Due giorni prima, giovedì 26 settembre, era stato svuotato il negozio di abbigliamento sito in via Santi "Portico 12", in pieno centro a due passi dal Municipio. Anche in questo caso il colpo fu perpetrato intorno alle 4. I ladri usarono una Fiat Panda come testa d'ariete e durante la fuga cosparsero l'asfalto di olio per evitare di essere raggiunti.

"Quanto verificatosi nel corso della notte nella centralissima piazza Vittoria rappresenta un fatto gravissimo. Colpire una attività commerciale nel cuore del centro urbano, a due passi dal Palazzo di Città, non può non essere letto come una sfida della criminalità organizzata alle istituzioni e, più in generale, alla società civile brindisina. Un motivo in più per ribadire la richiesta di un presidio costante del centro cittadino da parte delle forze dell’ordine e di attivazione di un sistema globale di videosorveglianza realmente operativo”. Scrisse la Confcommercio poche ore dopo il fatto.

In questo caso parte della refurtiva fu trovata due giorni dopo nel bagagliaio di una Bmw condotta da un 35enne di Brindisi che è stato denunciato per ricettazione.

