Furto con spaccata nella notte ai danni di negozio di abbigliamento

BRINDISI – Furto con spaccata nella notte ai danni del negozio di abbigliamento “Portico 12” sito in via Santi a Brindisi. In pieno centro. Da quanto si apprende ad agire sarebbero stati in quattro. È accaduto intorno alle 4 di oggi, giovedì 26 settembre.

La banda avrebbe raggiunto l’attività commerciale a bordo di una Fiat Panda, ha svuotato gli scaffali riuscendo a fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri. Durante la fuga i malfattori hanno cosparso di olio l'asfalto per evitare di essere raggiunti. La scena sarebbe stata ripresa per da alcune telecamere installate nella zona, i cui fotogrammi sono stati acquisiti dai militari.