Ladri forzano la cassaforte di un supermercato: bottino da 12mila euro

ORIA – Colpo grosso in un supermercato di Oria. Ammonta a circa 12mila euro il bottino di un furto perpetrato la notte di lunedì (29 luglio) all’interno dell’esercizio commerciale “Sumer Marc” situato in via Dragonetto Bonifacio. La dinamica dei fatti non è ancora chiara. Si presume che gli ignoti malfattori si siano introdotti nel locale dal tetto. Poi si sono diretti verso gli uffici, dove sono riusciti a forzare la cassaforte.

Evidentemente erano consapevoli del fatto che non se ne sarebbero tornati a mani vuote. Dopo aver fatto razzia di banconote, i ladri si sono impossessati anche del Dvr collegato all’impianto di videosorveglianza, in modo da non lasciare alcuna traccia del loro passaggio. A quel punto si sono subito dati alla fuga. Il furto è stato scoperto il mattino successivo dai proprietari, al momento dell’apertura. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione.