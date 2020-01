Ladri nella scuola materna: rubati i televisori donati dai genitori

BRINDISI - Due televisori donati dai genitori sono stati rubati dalla scuola materna situata in viale Europa, dell'istituto comprensivo Bozzano. Il furto è stato scoperto stamattina (venerdì 24 gennaio) da una maestra. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i carabinieri.

Da quanto appreso, i ladri hanno approfittato di una finestra rimasta semiaperta sul retro, dalla parte in cui il plesso confina con il tensostatico gestito dalla Polizia di Stato. Una volta all'interno dell'edificio, indisturbati, con il favore delle tenebre, si sono impossessati di due schermi da 32 pollici situati in due diverse aule.

Il valore economico della refurtiva, comunque non trascurabile, è nulla in confronto all valore affettivo, se si considera che i monitor erano stati acquistati grazie a una colletta delle famiglie, per lo svago dei bambini. I carabinieri della compagnia di Brindisi sono al lavoro per risalire agli autori del furto. La scuola è sprovvista di telecamere.