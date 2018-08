“Gambero rosa” e “moscardini” di dubbia provenienza: sequestro e multa

BRINDISI - Nel corso di una mirata operazione finalizzata al controllo dei prodotti ittici e alla loro commercializzazione, il personale militare della Sezione di polizia marittima e difesa costiera della Capitaneria di Porto di Brindisi coordinata dal Centro di controllo di Area della Pesca della Direzione Marittima di Bari (6°Ccap) ha rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di prodotti ittici.

I militari, presso la banchina Feltrinelli nel porto di Brindisi, hanno fermato e sottoposto ad accurato controllo un automezzo frigo di una società operante nel settore ittico di Torre a Mare. All’interno del mezzo, ben stipate ed occultate, c’erano 21 cassette in plastica contenente oltre 100 kg circa di prodotti ittici congelati della specie “gambero rosa” e “moscardini”. Il prodotto era privo di etichettatura obbligatoria utile ai fini della tracciabilità, inoltre la documentazione commerciale attestante la provenienza era mancante. L’intero prodotto ittico è stato sequestrato, e il conducente del mezzo e il rappresentante legale della ditta sanzionati ai sensi dell’articolo 10 comma 1 lettera “Z” del Decreto Legislativo 4/2012 che prevede una sanzione massima di 4.500 euro.

L’intero prodotto, non dichiarato idoneo al consumo umano, in quanto di dubbia provenienza, è stato sequestrato e dato in custodia alla società di import-export di prodotti ittici, che successivamente provvederà alla distruzione tramite ditta autorizzata.

Nel rinnovare l’invito a tutti affinché segnalino comportamenti illeciti o situazioni dubbie, ricorda che sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il numero di centralino della Sala Operativa 0831521022 e la casella di posta elettronica cpbrindisi@mit.gov.it mentre, per le sole emergenze in mare, il numero blu 1530.

