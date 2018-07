Gatto intrappolato da quattro giorni su un terrazzo: lo salva la Protezione civile

TORRE SANTA SUSANNA- La Protezione civile di cui Torre Santa Susanna vanta un primato con ben sei associazioni che si occupano di questo ramo, ha anche il compito di salvare animali in difficoltà. Nella mattinata del 16 Luglio, si è reso necessario un intervento da parte dei volontari dell'Agata Gallù per trarre in salvo un gatto intrappolato da ben quattro giorni sul terrazzo di una civica abitazione.

Ad allertare i volontari sono stati gli abitanti di via Latiano (zona centro) che sentivano il gatto miagolare a mo’ di richiesta di aiuto. I volontari, giunti sul posto con l'ausilio di una scala sono saliti sul terrazzo ed hanno prelevato il gatto, che era impaurito e terrorizzato, con conseguente aggressione ai suoi soccorritori.

Alla fine il gatto è stato consegnato alla sua legittima proprietaria, con la raccomandazione di tenerlo sotto controllo. In casi di soccorso ai gatti, non sempre si riesce a trarli in salvo. Spesso ritornano al posto in cui stavano in pericolo.

Gallery