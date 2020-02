Gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi: una denuncia

FRANCAVILLA FONTANA - Un 43enne di Francavilla Fontana è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e deposito incontrollato degli stessi sul suolo. Nel corso di un controllo a un capannone è stato accertato che l’uomo aveva stoccato vari rifiuti consistenti in carcasse di veicoli ed autoricambi di ogni genere, senza la prescritta autorizzazione ed in luoghi non idonei.